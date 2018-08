Unfälle : Störungen im Bahnverkehr nach Unwetter bei Stralsund

von dpa

08. August 2018, 19:56 Uhr

Nach einem Unwetter ist der Regionalverkehr zwischen Elmenhorst und Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) eingestellt worden. Wie die Bahn bestätigte, fiel am Mittwochnachmittag ein Baum auf eine Oberleitung, so dass der Bahnübergang Voigdehagen in Stralsund gesperrt werden musste. Der Regionalexpress 5 verkehrt nicht, deshalb wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.