Kriminalität : Stolpersteine mit Aufklebern verunstaltet: Täter flüchtig

Stolpersteine erinnern an jüdische Bewohner, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. In einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt nach einer Verunstaltung von mehreren Steinen nun der Staatsschutz.

von dpa

25. November 2018, 20:00 Uhr

Nach der Verunstaltung mehrerer Stolpersteine in Strasburg (Vorpommern-Greifswald) suchen Kriminalpolizei und Staatsschutz weiter nach den Tätern. Man habe die Verursacher bisher nicht finden können, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Neubrandenburg. Die Täter hatten vier mit Messingtafeln versehene Steine, auf denen die Namen einer jüdischen Familie stehen, in der Nacht zu Samstag mit Aufklebern überklebt.

Darauf standen laut Polizei Namen von deutschen Staatsbürgern, welche angeblich von Zuwanderern in den letzten Jahren angegriffen worden waren. Welche Namen das waren, konnten Polizeisprecher nicht im Einzelnen sagen. Der Staatsschutz sei zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Anklam im Einsatz. Die vier betroffenen Steine seien gereinigt worden.

Stolpersteine sind quadratische Pflastersteine meist aus Granit, die oben Messingtafeln tragen und bundesweit in Bürgersteigen verlegt werden. Sie erinnern an jüdische Bewohner, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. Sie sind Teil eines Erinnerungsprojekts des Künstlers Gunter Demnig. Nach dessen Angaben wurden sie bislang in mehr als 1200 Kommunen Deutschlands und anderen Ländern Europas eingelassen. In Strasburg wurden die Stolpersteine 2017 verlegt.