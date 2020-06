Kommunen : «Storch Heinar» darf bleiben: AfD-Antrag gescheitert

Die Satire-Figur «Storch Heinar» darf weiter an Schulen in der Mecklenburgischen Seenplatte zum Einsatz kommen. Die AfD-Fraktion ist am Mittwochabend im Kreistag mit einem Antrag gescheitert, dies untersagen zu lassen. Bei der Abstimmung stimmten elf Abgeordnete der AfD für den Antrag und 49 Abgeordnete dagegen.

von dpa

10. Juni 2020, 22:29 Uhr

Die Figur war 2008 von jungen SPD-Politikern geschaffen worden, um «Neonazis zu karikieren» und gegen das bei Rechtsextremen beliebte Modelabel Thor Steinar vorzugehen. Bestrebungen der Labelbetreiber, die Figur ganz verbieten zu lassen, waren im Jahr 2010 bei Gericht gescheitert.

Landrat Heiko Kärger (CDU) wies darauf hin, dass Inhalte des Unterrichts generell in der Zuständigkeit des Bildungsministeriums und der Schulämter liegen; und nicht in der Zuständigkeit des Kreises. Die AfD hatte ihre Forderung mit der «Neutralitätspflicht» der Schulen gegenüber den Parteien begründet und will den gleichen Antrag in Kürze auch für Schulen in Vorpommern-Greifswald stellen.

Der Kreistag verwies zudem einen Antrag der Linken in die Ausschüsse, die eine höhere Bezahlung des nichtärztlichen Personals am kommunalen Kreiskrankenhaus Demmin fordern. Das hätte Mehrkosten von etwa 1,5 Millionen Euro im Jahr bedeutet, erklärte ein Kreissprecher. Der Landrat verwies darauf, dass der Kreis beim Krankenhaus «an der Grenze des Machbaren» sei. Man könne nicht aus Steuermitteln finanzieren, was eigentlich die Krankenkassen finanzieren müssten. Die Gesamtkosten beim Personal in Demmin sind laut Kreis von 20,5 Millionen Euro 2017 auf 23,1 Millionen Euro 2019 gestiegen.