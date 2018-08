Kriminalität : Strafbefehl nach Aktion mit Plastik-Pottwal am Strand

Nach der Kunstaktion mit einem täuschend echt wirkenden 17 Meter langen Plastik-Pottwal am Strand von Zingst hat der Chef der Kur- und Tourismus GmbH einen Strafbefehl erhalten. Wie die Staatsanwaltschaft in Stralsund am Mittwoch berichtete, wurde dem Mann Missbrauch des Notrufs vorgeworfen. Der Tourismuschef habe den Strafbefehl, der im unteren vierstelligen Euro-Bereich liege, akzeptiert. Zunächst hatte der Sender NDR 1 Radio MV berichtet.

von dpa

08. August 2018, 17:13 Uhr

Ende Mai hatte die Kurverwaltung in Zingst per Pressemitteilung samt Foto behauptet, an der Seebrücke sei ein Pottwal gestrandet. Urlauber hätten das Tier entdeckt und Wissenschaftler in Schutzanzügen untersuchten es bereits. Tatsächlich handelte es sich jedoch um einen vom belgischen Künstlerkollektiv «Captain Boomer» gestalteten Plastik-Wal. Die «Wissenschaftler» waren Schauspieler in weißen Schutzanzügen. Die Polizei war früheren Angaben zufolge durch ein Mitglied des Organisationsteams alarmiert worden und zunächst ebenfalls von einem echten Wal ausgegangen.