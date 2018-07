Innere Sicherheit : Straffreiheit beendet: 30 illegale Waffen in MV abgegeben

In Mecklenburg-Vorpommern sind bis zum Ende der Straffreiheit am 5. Juli 30 Waffen und fast 3000 Schuss Munition aus illegalem Besitz abgegeben worden. Diese Bilanz zog das Innenministerium am Freitag in Schwerin. Insgesamt hätten die Bürger in dem einen Jahr der bundesweiten Straffreiheit 309 erlaubnispflichtige Lang- und Kurzwaffen sowie 8694 Schuss Munition zur Polizei und den Waffenbehörden gebracht. Abgegeben wurden demnach unter anderem Revolver, Pistolen und Flinten, aber auch 32 Hieb- und Stichwaffen. Bereits 2009 hatte es eine solche Amnestie gegeben. Damals waren 72 erlaubnispflichtige Schusswaffen im Nordosten abgegeben worden.

von dpa

27. Juli 2018, 14:54 Uhr

«Ich bin froh, dass die Bürgerinnen und Bürger des Landes dieMöglichkeit genutzt und im Rahmen der Amnestie Waffen und Munitionabgegeben haben», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Sie hätten damit einen messbaren Beitrag zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit geleistet.

Die Waffen gehen nun ans Landeskriminalamt, wie es weiter hieß. Dort würden sie kriminaltechnisch untersucht, um festzustellen, ob mit ihnen vielleicht Straftaten begangen worden sind. Danach würden sie unbrauchbar gemacht und als Schrott verwertet.

Das Innenministerium ist nach eigenen Angaben weiter daran interessiert, dass Waffen und Munition freiwillig bei den Behörden abgegeben werden, wenn der Besitzer sich von ihnen trennen will. Allerdings könnten jetzt nur noch Waffen und Munition aus legalem Besitz ohne Folgen angenommen werden. Nach dem Auslaufen der Amnestieregelung seien die Behörden bei illegalem Waffen- oder Munitionsbesitz verpflichtet, Strafanzeige gegen den Besitzer zu stellen. Andernfalls würden die Behördenmitarbeiter sich selbst strafbar machen.