Landtag : Strafgefangene: Linke beklagt Mängel bei Resozialisierung

von dpa

06. Februar 2018, 12:39 Uhr

Unzureichende Informationen über die persönliche Situation von Strafgefangenen erschweren nach Ansicht der Linken in Mecklenburg-Vorpommern die Vorbereitung der Häftlinge auf das Leben in Freiheit. Nur wenn bekannt sei, wie viele Suchtkranke und Strafgefangene mit psychischen Problemen in den Haftanstalten sitzen, könne die erforderliche Anzahl an Sozialpädagogen und Psychologen tätig werden. Dies sei für eine erfolgreiche Resozialisierung unerlässlich, erklärte die rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag, Jacqueline Bernhardt, am Dienstag in Schwerin. In ihrer Antwort hatte die Landesregierung erklärt, dass ihr keine Daten zur Beantwortung der Fragen zur Gesundheit vorliegen. Gefangene seien nicht verpflichtet, dazu Angaben zu machen.