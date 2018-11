Justiz : Strafvollzugsbedienstete vermissen Rückhalt in der Politik

von dpa

11. November 2018, 11:32 Uhr

Der Bund der Strafvollzugsbediensteten in Mecklenburg-Vorpommern beklagt mangelnden Rückhalt in der Regierung. «In anderen Bundesländern werden Vollzugsbeamte in der Justiz nicht anders behandelt als die bei der Polizei. Wir müssen aber feststellen, dass das Wort des Innenministers im Kabinett in Schwerin offenbar mehr Gewicht hat als das der Justizministerin», konstatierte der Landesvorsitzende im Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands, Hans-Jürgen Papenfuß. Anlass für die neuerliche Kritik an der Landesregierung ist der geplante Nachtragshaushalt für 2019. Dort sind 15 Millionen Euro für Zusatzstellen und höhere Zuschläge bei der Polizei vorgesehen. Obwohl auch der Strafvollzug unter Personalknappheit leide, bekomme er nicht mehr Geld, klagte Papenfuß.