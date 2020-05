Geschichte : Stralsund erinnert an Frieden mit Dänemark vor 650 Jahren

von dpa

20. Mai 2020, 11:22 Uhr

Stralsund gedenkt in diesem Jahr eines historischen Ereignisses von europäischer Bedeutung: Vor 650 Jahren - am 24. Mai 1370 - wurde in der Hansestadt der sogenannte Stralsunder Frieden zwischen der Hanse und dem Königreich Dänemark geschlossen. Die originalen Friedensurkunden aus dem 14. Jahrhundert sollten aus diesem Anlass einmal öffentlich gezeigt werden. Da die Stadt wegen das wegen der Corona-Pandemie absagen musste, wurden die Dokumente am Mittwoch im neuen Zentraldepot Stralsunds stellvertretend der Presse präsentiert. «Sie gehören zu den bedeutendsten Dokumenten, die es in Europa gibt», sagte Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Das Depot beherbergt rund 120 000 Bücher sowie Urkunden und Akten, die 2012 aus dem von Schimmel befallenen Stadtarchiv im historischen Johanniskloster geborgen wurden. Die vor zwei Jahren begonnene Rückführung und Einlagerung der gereinigten Dokumente ist jetzt beendet, wie Archivdirektor Dirk Schleinert sagte.