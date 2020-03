Geschichte : Stralsund feiert Frieden mit Dänemark vor 650 Jahren

Vor 650 Jahren musste der dänische König nach seiner Niederlage im Krieg mit der Hanse mit einfachen Kaufleuten Friedensverträge aushandeln. Der Stralsunder Frieden wird in diesem Jahr mit einer Reihe von Veranstaltungen gefeiert.

von dpa

13. März 2020, 13:45 Uhr

Die Hansestadt Stralsund feiert in diesem Jahr den Frieden: Vor 650 Jahren - am 24. Mai 1370 - wurde der Stralsunder Frieden geschlossen. Dieser Friedensschluss zwischen einem Bündnis von Hansestädten mit dem Königreich Dänemark gelte als Geschichtsereignis von europäischer Tragweite, sagte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Die Stadt stellte am Freitag das Programm für die Feierlichkeiten vor.

Dem Friedensschluss gingen dem Direktor des Stadtarchivs Stralsund, Dirk Schleinert, zwischen 1361 und 1370 zwei Kriege zwischen der Hanse und Dänemark voraus. Die historische Bedeutung des Friedens bestehe darin, dass er einen kriegerischen Konflikt zwischen einem lockeren Städtebund wie der Hanse und einem spätmittelalterlichen Königreich zugunsten des Städtebundes beendete. Schon allein die Tatsache, dass ein König mit Kaufleuten statt mit ebenbürtigen Fürsten oder Adligen verhandelte, sei für jene Zeit unerhört gewesen. Die Original-Friedensurkunden werden im Stralsunder Stadtarchiv aufbewahrt, wo sie zu den bedeutendsten Dokumenten aus der Hansezeit zählen.

Zwischen März und Dezember soll eine lange Reihe von Veranstaltungen in der Hansestadt an den Friedensschluss erinnern. So ist Ende März die Bundeskonferenz der Organisation «Mayors for Peace» (Bürgermeister für Frieden) geplant, die 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet worden war. Am 1. April soll es um die Aufnahme der Urkunden aus der Hanse-Zeit in das Weltdokumentenerbe der Unesco gehen. Am Jahrestag, am 24. Mai, sind ein Festakt der Stadt im Theater sowie ein Gottesdienst mit der Landesbischöfin der Nordkirche geplant. Ebenfalls im Mai werde das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren begangen. Zudem gebe es Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, Konzerte, Tagungen, Führungen sowie Volksfeste wie die Wallensteintage im Juli.