Kommunen : Stralsund startet Umfrage zur Kriminalitätsfurcht

Stralsund (dpa/mv) – Das subjektive Sicherheitsempfinden deckt sich nicht immer mit der tatsächlichen Kriminalitätsstatistik: In der Hansestadt Stralsund startet am Freitag eine große Umfrage zur Sicherheitslage in der Stadt. Die Ergebnisse sollen der Stadt helfen, ihre Arbeit gezielt an den Bedürfnissen Bürger auszurichten und die Präventionsarbeit weiter zu verbessern, teilte Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) am Donnerstag mit. Demnach erhalten 4000 zufällig ausgewählte Stralsunder von Freitag an einen mehrseitigen Fragebogen.