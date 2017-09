Kommunen : Stralsund will Bettensteuer einführen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jan-Philipp Strobel 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Sep.2017 | 09:47 Uhr

Die Hansestadt Stralsund will eine Bettensteuer einführen. Das hat die Bürgerschaft am Donnerstagabend in einem Grundsatzbeschluss mit den Stimmen von CDU, FDP und der Fraktion Bürger für Stralsund beschlossen. Ab wann die Steuer fällig wird, ist noch offen. Zunächst müsse eine entsprechende Satzung erarbeitet und diese in den Ausschüssen und der Bürgerschaft beschlossen werden, sagte eine Sprecherin der Stadt. Plänen, eine Fremdenverkehrsabgabe oder eine Kurtaxe einzuführen, wurde eine Absage erteilt. Vor allem die Kurtaxe stieß auf Widerstand, weil auch Stralsunder, die nicht in der Altstadt wohnen, die Abgabe hätten zahlen müssen. Laut Haushaltskonsolidierungskonzept will die verschuldete Stadt rund 550 000 Euro jährlich durch die Touristenabgabe einnehmen.