Volleyball : Stralsunder Wildcats gewinnen Landesderby beim VCO Schwerin

von dpa

27. Oktober 2018, 09:54 Uhr

Die Stralsunder Wildcats haben das Landesderby in der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen beim VCO Schwerin gewonnen. Die Hansestädterinnen setzten sich am Freitagabend in der Schweriner Volleyballhalle am Lambrechtsgrund mit 3:1 (25:12, 25:11, 21:25, 25:12) durch. Das Team von Trainer André Thiel, in dem sieben ehemalige Schwerinerinnen stehen, verließ nach dem zweiten Saisonerfolg vorerst die Abstiegsplätze. Das Bundesstützpunktteam aus Schwerin bleibt siegloser Tabellenletzter. Beste Spielerin bei den Wildcats war Diagonalspielerin Anne Krohn. Beim VCO ragte Zuspielerin Rica Tochtenhagen heraus.