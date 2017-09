Volleyball : Stralsunder Wildcats gewinnen Landesderby

Volleyball-Zweitligist Stralsunder Wildcats hat am ersten Doppelspieltag der Saison einen Sieg und eine Niederlage eingefahren. Das Team vom Strelasund feierte im Landesderby am Sonntagabend beim VC Olympia Schwerin einen ungefährdeten 3:0 (25:13, 25:16, 25:15)-Auswärtserfolg. Am Vortag unterlag der Vorjahresdritte bei BBSC Berlin nur knapp mit 2:3 (22:25, 25:21, 16:25, 25:23, 11:15).