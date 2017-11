Volleyball : Stralsunder Wildcats in Bestbesetzung gegen USC Münster

In Bestbesetzung gehen die Zweitliga-Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats am Sonntag (15.00 Uhr) in der heimischen Diesterweg-Sporthalle in das Pokal-Achtelfinale gegen den neunfachen Meister USC Münster. «Natürlich ist Münster klarer Favorit, und wir sind der Außenseiter, das ist doch gar keine Frage», sagte Trainer André Thiel. «Aber sollten wir einen Top-Tag erwischen und die Chance auf einen Satzgewinn oder sogar den Sieg haben, sind wir bereit und greifen zu.»