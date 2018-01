Volleyball : Stralsunder Wildcats nach 3:0 in Essen weiter auf Rang drei

Die Stralsunder Wildcats haben ihren dritten Tabellenrang in der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen, Gruppe Nord, am Sonntag mit einem klaren 3:0 (25:11, 25:19, 25:20)-Sieg beim VC Allbau Essen behauptet. «Wir haben von Anbeginn sehr aufmerksam gespielt, im Aufschlag viel Druck auf die gegnerische Abwehr erzeugt und am Ende auch verdient gewonnen», sagte Trainer André Thiel.

von dpa

28. Januar 2018, 18:58 Uhr

Lediglich zum Ende des zweiten Durchgangs hatte die Mannschaft des 36-Jährigen verletzungsbedingt etwas den Spielfaden verloren. Doch das Team vom Stralsund blieb ruhig und fand im Anschluss gegen eine nunmehr erstarkte Essener Mannschaft wieder gut zurück ins Spiel.

Der Auswärtssieg vor 200 Zuschauern in der Sporthalle Bergeborbeck stand nach 72 Spielminuten fest. Beste Stralsunder Spielerin war Mittelblockerin Pia Schulte-Döinghaus.