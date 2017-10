Volleyball : Stralsunder Wildcats: Tabellenführung trotz 0:3 in Köln

Die Volleyballerinnen der Stralsunder Wildcats bleiben trotz der zweiten Saisonniederlage Tabellenführer in der 2. Bundesliga Nord. Das Team von Trainer André Thiel unterlag am Samstagabend bei DSHS SnowTrex Köln vor 150 Zuschauern in 76 Minuten klar mit 0:3 (17:25, 21:25, 19:25) und musste die Rheinländerinnen in der Tabelle bis auf einen Punkt herankommen lassen.