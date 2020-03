Brände : Strandkörbe und Autos auf Usedom verbrannt: Ursache unklar

Ein Brandsachverständiger untersucht ein Großfeuer auf der Insel Usedom. In einem Winterlager in Ahlbeck verbrannten nachts rund 100 Strandkörbe und auch etliche Fahrzeuge. Das Feuer soll von einem Taxi ausgegangen sein.

von dpa

02. März 2020, 14:14 Uhr

Ein Feuer hat im Ostseebad Ahlbeck auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) einen Schaden von mehr als 200 000 Euro verursacht. Wie eine Polizeisprecherin in Anklam erklärte, brannte in der Nacht zu Montag zuerst ein Taxi, das in einem Unterstand abgestellt war. Die Flammen griffen kurz vor Mitternacht auf weitere Unterstände auf dem Grundstück über, in denen mehrere Fahrzeuge und rund 100 Strandkörbe über den Winter abgestellt waren. «Wir ermitteln wegen des Verdachts der Brandstiftung», sagte die Sprecherin.

Der Gutachter habe das Taxi als Ausbruchsort ausgemacht. Er könne aber noch nicht sicher sagen, warum der Wagen gebrannt habe. Neben einer Brandstiftung sei auch ein technischer Defekt oder ein Kurzschluss durch Marderbiss möglich, das werde man erst in einigen Tagen genauer wissen.

Drei Feuerwehren konnten nicht verhindern, dass die eingelagerten Strandkörbe, das Gros der Unterstellmöglichkeiten sowie mehrere Fahrzeuge zerstört wurden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Nach ersten Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft den Einsatz eines Brandgutachters angeordnet. Die Feuerwehren konnten aber verhindern, dass Wohnhäuser in der Nähe des gewerblich genutzten Grundstückes unweit einer Bahnstrecke in Brand gerieten.