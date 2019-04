Landtag : Straßenausbaubeiträge: Koalition bietet Härtefallregelung an

In der Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern hat die Koalition eine Härtefallregelung für Anlieger angeboten, die nicht vom Wegfall profitieren. Grundstückseigentümer, deren Straßenbau vor dem 1. Januar 2018 begonnen hat und die den Beitrag deshalb zahlen müssten, sollen eine Härtefallregelung in Anspruch nehmen können. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Bezahlung auf bis zu 20 Jahre gestreckt werden kann. Der Zinssatz dafür kann bis auf 2 Prozent gesenkt werden. Bisher liegt er bei 6 Prozent.

von dpa

Der Gesetzentwurf für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge passierte den Landtag am Mittwoch in erster Lesung. Gelten soll die Regelung für alle Straßenbaumaßnahmen, die nach dem 1. Januar 2018 begonnen wurden. Entscheidend soll der erste Spatenstich sein.