Kriminalität : Straßenbahn AG ändert Bezahlung wegen Automatensprengungen

05.Jan.2018

Die Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) hat an den Automaten der Haltestellen die Barzahlung abgeschafft. Grund seien sieben Automatensprengungen binnen weniger Wochen, sagte eine Sprecherin der RSAG am Freitag. An den Stationen könne nur noch mit EC-Karte bezahlt werden, in den Bahnen und in Kundencentern dagegen weiter auch in bar. Zuvor hatte der Sender Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern darüber berichtet. Der Schaden durch die Sprengungen beträgt der Sprecherin zufolge gut 250 000 Euro. Der Verkehrsbetrieb setzte 4000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter aus.