Wetter : Straßenschäden durch Hitze in Schwerin

von dpa

31. Mai 2018, 09:52 Uhr

Die seit Tagen anhaltende Hitze hat in Schwerin zu Straßenschäden geführt. Die Asphaltdecke der Bundesstraße 321 sei im Bereich der Kreuzung Lomonossow-Straße und der Kreuzung Plater Straße so beschädigt, dass umgehend Reparaturarbeiten nötig seien, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bereits am Freitag soll die Straße für mehrere Stunden halbseitig gesperrt werden, um die Decke abzufräsen. Am Tag darauf soll neuer Asphalt aufgebracht werden.