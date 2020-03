Kriminalität : Streit auf Spielplatz: Junge durch Küchenmesser verletzt

von dpa

09. März 2020, 06:34 Uhr

Bei einer Rangelei auf einem Spielplatz in Neubrandenburg ist ein Junge durch ein Messer verletzt worden. Ein Elfjähriger und ein neun Jahre alter Junge stritten sich am Sonntagnachmittag um den Turnbeutel des Jüngeren, wie die Polizei mitteilte. In dem Beutel befand sich demnach ein Küchenmesser, das bei der Rangelei den Stoff durchstieß. Der Elfjährige erlitt dadurch eine Stichwunde am Arm und kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.