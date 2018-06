Kriminalität : Streit beim Fußballschauen eskaliert

von dpa

17. Juni 2018, 10:29 Uhr

Bei einer Schlägerei vor einer Bar in Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Samstagabend zwei Männer verletzt worden. Eine Gruppe Fußballfans, die in der Bar das WM-Spiel Kroatien gegen Nigeria ansehen wollten, sei zunächst grundlos von zwei anderen Gästen angepöbelt worden, teilte die Polizei mit. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit und es kam zu einer Schlägerei zwischen der Gruppe und den zwei Männern. Einer der beiden holte dabei eine Stange hervor und verletzte damit zwei Männer der Gruppe am Kopf. Anschließend ergriffen die beiden Tatverdächtigen die Flucht. Einer der Verletzten musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.