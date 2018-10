Notfälle : Streit eskaliert: Zungenspitze abgebissen

von dpa

30. Oktober 2018, 07:54 Uhr

In Rostock ist am Montagabend ein Streit zwischen einem Paar eskaliert. Dabei hat eine Frau ihrem Partner einen Teil seiner Zungenspitze abgebissen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 40-jährige Mann musste medizinisch behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren beide betrunken. Die 44-Jährige wollte sich mit dem Biss gegen ihren Partner verteidigen. Ursache und Tathergang waren zunächst nicht bekannt.