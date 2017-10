Brände : Strohballen brennen in Malchow: Verdacht auf Brandstiftung

Bei einem Feuer auf dem Gelände der Agrargenossenschaft in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Dienstag Sachschaden in Höhe von gut 10 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, waren im äußeren Bereich der Anlage zwei Silageballen in Brand geraten. Ein Anwohner hatte das Feuer entdeckt.