von dpa

erstellt am 28.Okt.2017 | 10:31 Uhr

Zwei Strohmieten sind in der Nacht zum Samstag in Zielow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Brand geraten. Die Polizei gehe von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher am Morgen. In den Strohmieten befanden sich insgesamt 250 Strohballen, 16 verbrannten komplett. Den Schaden schätzten die Beamten auf rund 5350 Euro.

Mitteilung der Polizei