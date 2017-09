Bildung : Studie: Inklusion in der Regionalen Schule erfolgreich

Der Besuch einer Regelschule ist einer Studie zufolge für viele Kinder mit Förderbedarf auch in Klasse fünf und sechs von Nutzen. Betroffene Kinder, die bereits auf eine inklusive Grundschule gegangen waren, erzielen demnach auch an der Regionalen Schule mehrheitlich gute Lernfortschritte. Das weise eine aktuelle Studie der Universität Rostock nach, teilte das Bildungsministerium am Dienstag in Schwerin mit. Die meisten der untersuchten Schüler mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten in fünften und sechsten Klassen an Rügener Regionalen Schulen hätten ihre Lese-, Rechtschreib- und Mathematikleistungen deutlich gesteigert.