Arbeit : Studie: Jeder Fünfte in MV in Corona-Krise im Homeoffice

Jeder fünfte Berufstätige in Mecklenburg-Vorpommern ist während der Corona-Krise ins Homeoffice gewechselt. Dieser Anteil von 21 Prozent sei deutlich weniger als der Bundesdurchschnitt von 28 Prozent, teilte die HDI Lebensversicherung AG (Hannover) am Donnerstag unter Berufung auf eine Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov mit. Die niedrigste Homeoffice-Wechsler-Quote gibt es demnach in Thüringen mit 14 Prozent, die höchste in Rheinland-Pfalz mit 33 Prozent.

von dpa

03. September 2020, 16:47 Uhr