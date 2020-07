Soziales : Studie: Kinderarmut hat in Mecklenburg-Vorpommern abgenommen

Die Kinderarmut in Mecklenburg-Vorpommern hat einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge in den vergangenen fünf Jahren abgenommen. Lebten Ende 2014 noch 22,1 Prozent aller unter 18-Jährigen im Nordosten in Familien mit Hartz-IV-Bezug, waren es Ende 2019 noch 15,3 Prozent, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. Damit waren der Stiftung zufolge 37 328 Kinder und Jugendliche betroffen.

von dpa

22. Juli 2020, 11:39 Uhr