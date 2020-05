Kriminalität : Studie: Mecklenburg-Vorpommern für Rentner sehr günstig

Mecklenburg-Vorpommern ist einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos zufolge ein Rentnerparadies. «In Mecklenburg-Vorpommern ist die Rente fast überall mehr wert als im Bundesdurchschnitt», erklärte Studienautor Heiko Burret am Dienstag.

Am niedrigsten sind die Lebenshaltungskosten demnach im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Das Leben sei dort für Senioren fast neun Prozent billiger als im Bundesdurchschnitt: 1000 Euro Rente entsprächen dort einer Kaufkraft von 1096 Euro. In München hingegen, dem bundesweit teuersten Pflaster für den Altersruhesitz, seien es nur 760 Euro.

Selbst in den beiden größten Städten des Landes - Rostock und Schwerin - liegen die Preise der Studie zufolge zwischen einem und zwei Prozent unter dem nationalen Mittel. Einzig im Osten des Landes rund um die Ferieninsel Rügen sei das Preisniveau höher - es liegt dort genau auf Bundesniveau, wie Burret sagte.

Für die Studie im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft hat Prognos die Lebenshaltungskosten von Senioren in den 401 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland verglichen. Dafür habe das Institut den Warenkorb des Statistischen Bundesamtes an das Konsumverhalten der über 65-Jährigen angepasst. «Gesundheitsausgaben und Mieten haben in dieser Altersgruppe ein höheres Gewicht», erklärte Burret. Kosten für Bildung spielten dagegen eine geringere Rolle. Damit habe der Wohnort großen Einfluss auf die Lebenshaltungskosten und damit den Wohlstand im Alter.

Unter anderem weil die Mieten im Landkreis Ludwigslust-Parchim vergleichsweise niedrig sind, sind dort 1000 Euro Rente der Studie zufolge 1096 Euro wert. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sind es 1083 Euro, in Nordwestmecklenburg 1069 Euro und im Landkreis Rostock 1029 Euro. In Schwerin sind es 1021 Euro, in Rostock 1013 Euro und im Landkreis Vorpommern-Greifswald 1007 Euro.