Tarife : Studie: Weniger Beschäftigte in MV tariflich gebunden

In Mecklenburg-Vorpommern wird einer aktuellen Studie zufolge ein geringerer Teil der Beschäftigten nach Tarif bezahlt als im Bundesdurchschnitt. Während im Jahr 2018 bundesweit 54 Prozent aller Mitarbeiter mit Tarifvertrag arbeiteten, waren es in Mecklenburg-Vorpommern nur 47 Prozent, wie das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag mitteilte.

von dpa

01. Oktober 2020, 12:35 Uhr