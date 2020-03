Wetter : Stürmisches Wetter in Mecklenburg-Vorpommern

Das Tief «Gisela» sorgt am Donnerstagvormittag in Mecklenburg-Vorpommern für immer stärkeren Wind. Vielerorts kommt es zu Sturmböen, teilweise auch zu schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. An der Küste kommt es vereinzelt auch zu Unwettern mit orkanartigen Böen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 8 bis 12 Grad.

von dpa

12. März 2020, 08:47 Uhr

Im Binnenland schwächt sich der Wind zum Abend hin deutlich ab, an der Küste zögerlich. Die Wolken nehmen zu, es kommt örtlich zu Schauern. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen um 3 Grad. Am Freitagmorgen nimmt der Wind erneut zu, sodass es im Tagesverlauf zu Windböen und stürmischen Böen kommen kann.