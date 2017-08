Bildung : Stundenausfall an Schulen in MV wieder leicht gestiegen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) äußerte Verständnis für die Klage von Eltern, wenn gerade an der Schule ihres Kindes überdurchschnittlich viel Unterricht ausgefallen sei. «Plötzliche Krankmeldungen von Lehrerinnen und Lehrern kann aber niemand vorhersehen», sagte sie. Das Land habe an allen Schularten Stellen für Vertretungslehrkräfte eingerichtet, um den Unterrichtsausfall so niedrig wie möglich zu halten. «Vertretungsunterricht ist allemal besser als Unterrichtsausfall», betonte Hesse.

Laut Statistik fielen erneut an den beruflichen Schulen besonders viele Stunden ersatzlos aus. Der Unterrichtsausfall erreichte 5,9 Prozent und lag damit deutlich über dem des Vorjahres, als 5,3 Prozent registriert wurden. In den Grundschulen lag die Ausfallquote bei 0,6, in den Förderklassen bei 1,4 Prozent. An Gymnasien und Regionalschulen fielen jeweils 2,9 Prozent der Schulstunden aus.

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 16:52 Uhr