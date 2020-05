Unfälle : Stundenlanges Feuer in holzverarbeitendem Betrieb in Wismar

Bis zu 55 Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten bei einem Brand in Wismar im Einsatz. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

von dpa

27. Mai 2020, 17:38 Uhr

In einem holzverarbeitenden Betrieb in Wismar hat es am Dienstag über mehrere Stunden gebrannt. Betroffen gewesen sei eine Halle mit Holz und Spänen, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Wismar. Das Feuer sei gegen 5.00 Uhr ausgebrochen. Nach rund neun Stunden war es gelöscht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde bei dem Brand den Angaben zufolge niemand. Anwohner wurden wegen der Rauchentwicklung über die Warn-App «Nina» gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Auch zur Schadenshöhe gab es keine Angaben. Laut Feuerwehr waren bis zu 55 Kräfte bei den Löscharbeiten im Einsatz.