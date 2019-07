Musik : Sturm angekündigt: Eldenaer Jazz Evenings verlegt

Wegen angekündigter Sturmböen haben die Veranstalter der Eldenaer Jazz Evenings in Greifswald die Konzerte am Freitag und Samstag nach innen verlegt. Bei Schauern und Sturmböen der Windstärke 7 könne die Bühne nicht aufgebaut werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Statt in der Klosterruine Eldena werde in der Klosterscheune gespielt. Dort sei die Zuschauerzahl jedoch begrenzt.

von dpa

04. Juli 2019, 12:42 Uhr

Das Programm sei vielseitig wie nie, teilte die Stadt mit. Sechs Bands treten auf, darunter das Andromeda Mega Express Orchestra (AMEO). Das 18-köpfige international besetzte Großensemble vereine in sich eine Mischung aus Big Band, Kammerensemble sowie Prog-Rock-Orchester und kombiniere Jazz mit neuer Musik, Klassik, Funk, Rock und vielem mehr.