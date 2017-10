Wetter : Sturmtief behindert Verkehr auf Straßen und Schienen

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

von dpa

erstellt am 29.Okt.2017 | 11:50 Uhr

In Vorpommern blockierten Bäume mehrere Landstraßen, so zwischen Grimmen und Abtshagen und in Sehlen auf Rügen, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Bei Ribnitz-Damgarten lag ein Baum quer auf der B105. In der Mecklenburgischen Seenplatte war die B197 wegen mehrerer umgestürzter Bäume vollständig gesperrt. Auch einige Landesstraßen waren betroffen. Der Rostocker Zoo blieb wegen des stürmischen Wetters geschlossen

Die Bahn hat den Verkehr am Sonntag wegen Sturmschäden auf den Strecken Rostock-Hamburg, Stralsund-Berlin, Rostock-Sassnitz, Wismar-Tessin sowie zwischen Lübeck und Stettin eingestellt. Auch die S-Bahn in Rostock fährt nicht. Zwischen Oranienburg und Neustrelitz wurden Busse eingesetzt.