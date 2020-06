Unfälle : Sturz in Kurve: Motorradfahrer schwer verletzt

von dpa

28. Juni 2020, 09:18 Uhr

Ein Motorradfahrer ist im Kreis Vorpommern-Rügen von der Straße abgekommen und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte, stürzte der 22 Jahre alte Fahrer in einer Linkskurve in Sundhagen. Er wurde nach dem Unfall am Samstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.