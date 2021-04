Brände : Suche nach Brandursache dauert länger: Über 55 000 Tiere tot

Mit mehr als 55 000 toten Tieren war der Brand in Alt Tellin wohl einer der verhängnisvollsten in einer deutschen Schweinehaltung. Die Anlage wurde zu den größten in Deutschland gezählt. Die Suche nach der Brandursache scheint kompliziert.

Alt Tellin | Die Ursache für den Großbrand in der riesigen Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald), bei dem mehr als 55 000 Ferkel und Muttersauen getötet wurden, ist weiter unklar. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Anklam am Freitag. Der Brandgutachter sei bereits zweimal am Brandort gewesen und müsse noch öfter ...

