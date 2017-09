Landtag : Suche nach neuer Heimstatt für Greifswalder Pommernakten

Für die sogenannten Pommernakten, die unter unzureichenden Bedingungen in einer ehemaligen Kaserne in Greifswald lagern, wird ein neuer Platz gesucht. «Wir tun alles, um einen geeigneten Standort in Vorpommern zu finden», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Mittwochabend im Landtag in Schwerin. Neben Lösungen in Greifswald und Stralsund werde auch eine Unterbringungen in Schloss Ludwigsburg geprüft. Es sei aber fraglich, ob dies aus Kostengründen möglich sein werde.