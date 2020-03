Parteien : Suche nach Parteichef bei CDU: Vorstellungsrunden enden

Mit einem kleinen Vorstellungsmarathon soll der Wettstreit um den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern in wenigen Tagen zu Ende gehen. Die letzten vier der acht Treffen, bei denen Justizministerin Katy Hoffmeister und der junge Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor für sich werben, sind vom 16. bis 20. März geplant, wie Sprecher mehrerer Kreisvorstände am Donnerstag mitteilten. Begonnen wird am Montag in Neubrandenburg an der Mecklenburgischen Seenplatte. Es folgen am 17. März Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg), am Tag danach Spornitz (Ludwigslust-Parchim) und der Stadtverband Rostock am 20. März.

von dpa

12. März 2020, 09:19 Uhr

Die Christdemokraten sind mit rund 5000 Mitgliedern größte Partei im Nordosten und suchen - wie die Bundespartei - einen neuen Chef. Der bisherige Landesvorsitzende Vincent Kokert hatte vor kurzem überraschend alle Parteiämter niedergelegt. Beworben hatte sich erst der 27-jährige Amthor und etwas später die 46 Jahre alte Ministerin aus dem Landkreis Rostock. Bisher haben sich Vorstände in Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und der Stadtverband Schwerin für Amthor ausgesprochen. Zuletzt hatte sich der Vorstand im Landkreis Rostock eindeutig hinter Hoffmeister gestellt.

Diese Abstimmungen nach Vorstellungsrunden sind nicht bindend. Die Delegierten entscheiden endgültig am 28. März, bei einem Sonderparteitag der Landes-CDU in Warnemünde.