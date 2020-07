Unfälle : Suche nach vermisstem Fischer im Achterwasser fortgesetzt

Die Wasserschutzpolizei sucht auf dem sogenannten Achterwasser zwischen dem Festland und der Insel Usedom weiter nach einem vermissten Fischer. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) erklärte, hat auch die Ortung des Mobiltelefons des 52-Jährigen keine Hinweise gebracht. Der Fischer war am Samstagabend mit einem Motorboot zum Fischfang aufgebrochen. Später war gegen 22 Uhr das Boot mit laufendem Motor in der Nähe des Hafens Warthe gefunden worden.

von dpa

20. Juli 2020, 08:55 Uhr