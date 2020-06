Bahn : Südbahn-Betreiber hält positiven Corona-Effekt für möglich

Die Betreiberin der neuen Südbahnlinie zwischen Parchim und Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hofft auf steigende Fahrgastzahlen zur Hochsaison und hält auch einen positiven Corona-Effekt für möglich: «Die Pandemie könnte zu zusätzlicher Nachfrage für die RB19 führen», teilte die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) mit. Der Bahnverkehr war im Mai wegen der Corona-Krise mit Verspätung gestartet. Für eine Auswertung der Fahrgastzahlen sei es noch zu früh.

von dpa

16. Juni 2020, 05:44 Uhr

Bis Ende August verkehren an Samstagen, Sonn- und Feiertagen jeweils drei Züge am Tag zwischen Parchim und Plau am See. Hinzu kommt eine Hin- und Rückfahrt an allen Freitagabenden. Der Südbahn-Zugverkehr zwischen Malchow und Parchim war 2014 vom Land abbestellt worden, weil zu wenig Nachfrage bestand. Dagegen hatte es jahrelang Proteste gegeben. Im vergangenen November wurde dann bekannt, dass die Trasse erhalten und ein Saisonbetrieb eingerichtet werden soll.