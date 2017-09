Wahlen : Südosten bei Wahl AfD-Hochburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

von dpa

erstellt am 26.Sep.2017

Mit 44,1 Prozent bekam die AfD ihre höchste Zustimmung in Peenemünde und in Garz auf Usedom. In Peenemünde erreichte die CDU mit 18,9 Prozent Platz zwei, gefolgt von den Linken mit 15,4 Prozent, der FDP (9,1) und der SPD mit 5,6 Prozent. Weitere AfD-Hochburgen waren mit mehr als 40 Prozent der Stimmen Kamminke, Sauzin und Postlow, das bei früheren Wahlen bereits als Hochburg der rechtsextremen NPD aufgefallen war. Im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen, wo Bundeskanzlerin Angela Merkel den Wahlkreis 15 für die CDU gewann, lag die AfD in Glowe und Lohme auf Rügen sowie in Hugoldsdorf ganz vorn.

