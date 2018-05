Umwelt : Süßes Leben in der City: Bienen genießen das Stadtleben

von dpa

07. Mai 2018, 15:02 Uhr

Imker Lunaus Stadtbienen geht es viel besser als den Landbienen. Vor knapp einem Jahr setzte Bio-Imker Mirko Lunau ein Bienenvolk aufs Dach des Schweriner Schlosses. Es sei ein Kümmervolk gewesen, gab er zu. Heute ist es das stärkste: «Es hat fünf Mal mehr Honig produziert als die Völker auf dem Lande», sagte Lunau, der in Cambs-Ahrensboek bei Schwerin eine Mosterei und Imkerei betreibt. Das Volk sei gesund und ohne Zufüttern über den Winter gekommen. In diesem Jahr habe es schon zehn Kilogramm Nektar gesammelt. Die Bienen auf dem Lande hätten in der gleichen Zeit 2,5 Kilogramm Futter verbraucht. Angesichts dieser Resultate platziert Lunau jetzt weitere vier Bienenstöcke in 25 Metern Höhe auf dem Schlossdach.