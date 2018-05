Brände : Supermärkte in Greifswald ausgebrannt: Millionenschaden

von dpa

20. Mai 2018, 19:53 Uhr

Ein Einkaufszentrum mit zwei Supermärkten und einem Bäcker ist am Pfingstsonntag in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) fast komplett ausgebrannt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Millionen Euro, teilte die Polizeiinspektion in Anklam mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Details zur Brandursache gab es zunächst nicht. Die Polizei ermittle und gehe Zeugenhinweisen nach. Ob man von Brandstiftung ausgehe, teilten die Beamten nicht mit. Mit Blick auf die Ermittlungen wolle man keine weiteren Angaben machen. Anwohner waren während des Feuers gebeten worden, ihre Fenster geschlossen zu halten. Auf Bildern im Internet war eine riesige schwarze Rauchwolke über der Stadt zu sehen.