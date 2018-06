Tourismus : Superwetter kurbelt Umsatz für Hoteliers und Gastronomen an

von dpa

07. Juni 2018, 05:57 Uhr

Das seit Wochen anhaltend sonnige Frühsommerwetter füllt die Hotels und Café-Terrassen. «Die Außengastronomie floriert», sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern, Matthias Dettmann. In den Hotels sei die Buchungslage gut und die Vermieter schauten optimistisch in die Saison. Vor allem an den Wochenenden strömen derzeit spontane Kurzurlauber ins Land. Erste Hotels melden für das bevorstehende Wochenende ausgebuchte Kapazitäten. Dazu gehören das Seehotel Großherzog von Mecklenburg in Boltenhagen mit seinen rund 300 Betten oder das Strandhotel Binz mit 108 Betten.