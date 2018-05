Kommunen : Suspendierter Ueckermünder Bürgermeister: Weitere Verfahren

Zwei Monate nach dem Verbot seiner Dienstgeschäfte sieht sich Ueckermündes Bürgermeister Gerd Walther (Linke) weiteren Drogenermittlungen ausgesetzt. Es bestehe der Verdacht, dass der 47-Jährige unter Rauschgifteinfluss Auto gefahren sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg am Dienstag. Walther sei wegen «auffälliger Fahrweise» von Polizisten am Samstag in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) kontrolliert worden, wobei auch eine Blutprobe genommen worden sei. Im Auto sei noch ein anderer Insasse gewesen. Zuvor hatte der Neubrandenburger «Nordkurier» am Dienstag darüber berichtet.

von dpa

15. Mai 2018, 07:51 Uhr

Wegen ungeklärter Drogenprobleme und Bedenken um seine Dienstfähigkeit hatte die Stadtvertretung dem Bürgermeister am 15. März den Dienst untersagt. Walther hatte Probleme mit Rauschgift in Medienberichten eingeräumt. Der Grund sollen persönliche Probleme gewesen sein. Die Dienstschlüssel gab der Bürgermeister ab, der geforderten amtsärztlichen Untersuchung stellte er sich bisher aber nicht. Sein Anwalt Peter-Michael Diestel lehnte solch eine Untersuchung ab: Das sei «vorpommersches Landrecht».

Die Staatsanwaltschaft hatte auch Walthers Wohnhaus durchsuchen lassen. Ein Gutachten soll klären, «ob sich an festgestellten Gegenständen Reste von Rauschgift nachweisen lassen», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Wie lange dies dauere, sei unklar. Der Landkreis prüft derzeit, ob er dienstrechtlich gegen Walther vorgeht, will aber die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft abwarten.