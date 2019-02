Wahlen : Sybille Bachmann weitere Kandidatin für Rostocker OB-Wahl

Für die Rostocker Oberbürgermeisterwahl am 26. Mai hat sich in Sybille Bachmann eine weitere Kandidatin gemeldet. Wie von Beobachtern bereits erwartet, gab am Freitag die Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09 ihre Kandidatur bekannt. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeine Pädagogik und Sozialpädagogik ist seit 1999 in der Bürgerschaft und war zwischen 1998 und 2017 Vorsitzende des Personalrats der Universität. In ihrer Bewerbung sagte sie, dass sie mit ihren Ideen und Erfahrungen gegen die Macht des Geldes und der Parteien antrete. Sie habe gleichzeitig die Hoffnung, dass die Bürger sich bei ihrer Wahlentscheidung nicht allein von kostspieligen Werbekampagnen, Versprechen und schönen Worten leiten lassen.

von dpa

01. Februar 2019, 11:56 Uhr

Bislang liegen Kandidaturen vor von Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke), Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) und dem Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Rostock, Claus Ruhe Madsen, der von CDU und FDP unterstützt wird. Die Grünen treten mit ihrem Fraktionschef in der Bürgerschaft, Uwe Flachsmeyer, an. Für das Wählerbündnis UFR wird der Personalchef der Stadtverwaltung, Dirk Zierau, kandidieren. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist der Meldeschluss für weitere Bewerber der 12. März 16.00 Uhr.