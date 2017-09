Kirche : Synode berät über DDR-Vergangenheit

In Lübeck-Travemünde beginnt heute eine dreitägige Synodentagung der Nordkirche. Die 156 Kirchenparlamentarier werden sich am ersten Tag mit verschiedenen Kirchengesetzen befassen und eine Zwischenbilanz der Feiern zu 500 Jahren Reformation ziehen. Am Freitag steht das Hilfsangebot für Missbrauchsopfer in der Kirche auf dem Prüfstand. Fachleute des Uni-Klinikums Hamburg-Eppendorf haben das 2012 in der Nordkirche eingeführte Verfahren für Unterstützungsleistungen überprüft und unterm Strich weitgehend positiv bewertet. Am Samstag geht es um die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit der norddeutschen Landeskirchen. Landesbischof Gerhard Ulrich will Anstöße für ein Konzept geben.