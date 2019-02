Kirche : Synode der Landeskirche: Letzte Rede des Landesbischofs

Die Synode der evangelischen Landeskirche hat am Donnerstag in Rostock-Warnemünde begonnen. Der scheidende Landesbischof Gerhard Ulrich rief die Kirche in seinem letzten Bericht auf, die Angst vor einem Bedeutungsverlust abzulegen. Das Wort Gottes habe aus sich selbst heraus Bedeutung, es sei nicht abhängig von Mitgliederzahlen, sagte Ulrich einer Mitteilung zufolge.

von dpa

28. Februar 2019, 13:09 Uhr

Ulrich, der 1981 ordiniert wurde und seit 2012 Landesbischof ist, setzte sich in seiner Laufbahn nach eigenen Worten mit der Frage auseinander, wie politisch Kirche sein sollte. «Die Konfrontation mit der Schuld unserer Völker, unserer Väter- und Großvätergeneration ist Voraussetzung für Neuanfänge, für Versöhnung und für Abwehr von Hass und Gewalt», sagte Ulrich.

Mit einer Wanderausstellung zur Frage, wie die Landeskirchen nach 1945 mit der NS-Vergangenheit umgingen, habe die Kirche eine Antwort gefunden. Seit 2017 werde zudem an einem Konzept zur Aufarbeit der DDR-Vergangenheit der Kirche gearbeitet. Sie schulde die Aufarbeitung den Menschen, die widerständig gewesen seien und gelitten hätten.

Am Freitag wollen die 156 Synodenmitglieder Ulrichs Nachfolger wählen. Zur Wahl stehen der Rostocker Pastor Tilman Jeremias und der Superintendent der evangelischen Kirche Sachsens, Christian Behr. Zuvor soll über so genannte Kirchensteuerungsgesetze beraten werden, die unter anderem die Zahl und Besetzung von Pastorenämter regeln.