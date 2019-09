Kirche : Synode der Nordkirche beginnt: Familienformen im Mittelpunkt

Familie ist mehr als Vater, Mutter und Kind. Wie die Kirche mit anderen Lebens- und Familienformen umgehen soll, will die Synode der Nordkirche bei ihrer Tagung in Travemünde diskutieren. Außerdem soll eine neue Kirchenleitung gewählt werden.

19. September 2019, 05:41 Uhr

In Lübeck-Travemünde beginnt heute eine Themensynode der Nordkirche mit dem Schwerpunkt Familie und Beziehungsformen. Bis zum Sonnabend wollen die 156 Synodalen darüber diskutieren, wie die Kirche Menschen in allen Familienformen begleiten und stärken kann. Dazu sind unter anderem am Freitag Beiträge von Lebensexpertinnen und -experten sowie Gruppendiskussionen vorgesehen.

Außerdem wollen die 156 Kirchenparlamentarier eine neue Kirchenleitung wählen. Ihr gehören die Bischöfinnen und Bischöfe der Nordkirche sowie haupt- und ehrenamtliche Kirchenmitarbeiter an. Am Donnerstag wird der Klimaschutzbericht der Nordkirche für das Jahr 2017 vorgestellt.